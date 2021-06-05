شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح الأخطاء أبرز ملامح مران سيراميكا الصباحى استعدادا المصرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق سيراميكا بقيادة مدربه ضياء السيد، مرانا صباحيا الجمعة، استعدادا لمواجهة المصرى المقرر لها 15 يونيو الجاري في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، والذى وصل فيه رصيد سيراميكا للنقطة 32 محتلاً المركز الثامن على جدول الترتيب.

وشهد المران توجيهات ضياء السيد للاعبي الفريق بتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التي كلفت سيراميكا تلقى أهدافا في المباريات الأخيرة، كما شهد المران تواجد عصام الحضري مدرب الحراس الذي احتفل أول أمس الخميس بخطوبة ابنته شدوى.

وتم تقسم اللاعبين لمجموعات تحت إشراف الجهاز الفني، الذي يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات، حيث لم يحقق سيراميكا مع ضياء السيد منذ تعيينه سوى فوز وحيد على بيراميدز، مقابل هزيمة من إنبي، وباقي المباريات حسمها التعادل.

وفي آخر مباراة تعادل فريقا سيراميكا مع طلائع الجيش بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم الطلائع عن طريق إسلام محارب بهدف في الثانية 15، بينما تعادل ميدو جابر في الدقيقة 14، ثم تقدم ريان فى الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني تعادل ناصر منسي بهدف في الدقيقة 81، لينتهي اللقاء بالتعادل 2 / 2.



مران سيراميكا



مران سيراميكا



مران سيراميكا