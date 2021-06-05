وكيله: كارتيرون وعد إدارة الزمالك بإيجاد البديل المناسب حال رحل ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى حازم فتوح، وكيل المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، أن وجود عروضًا للاعبين أو المدربين هي أمور عادية ولكن الأهم هو ما يدور في ذهن المدرب.

وأضاف فتوح، خلال مداخلة بفضائية الزمالك:"بالنسبة لكارتيرون هدفه الوحيد في هذه المرحلة أن يُقيم مشروعًا مع الزمالك ويرفع البطولات لسنوات مقبلة ولن يرحل سوى بعد تكوين فريق قوي وتحقيق البطولات، هو راضٍ عن الوضع رغم الضغوطات المتتالية وعدم حصول اللاعبين على الراحلة المطلوبة ولكنه يرى أن لاعب الزمالك رجال وسيساعدوه".

واسترسل وكيل المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك:"لا أحد يختلف على إمكانيات فرجاني ساسي وكارتيرون يرى أن الزمالك لا يقف على لاعب فإذا وافق على الاستمرار أمر جيد وإذا لم يستمر فوعد الإدارة بإيجاد البديل حال رحيله وهناك تقرير يتم تجهيزه بخصوص المعارين وفور نهايته سيجلس مع الإدارة ويناقش اللاعبين المعارين من الزمالك لأندية أخرى واللاعبين الذين يريدهم فهو يُتابع مصطفى فتحي ورزاق سيسه وكل ابناء الزمالك المعارين ويكلف مساعدينه بمتابعتهم وهو لايريد الاستعجال مازال الموسم مستمرًا وهناك مباريات وهو يريد وضع تقييمه في الوقت المناسب وهو مُعجب بمحمد صبحي".

وأردف وكيل المدرب الفرنسي:" كارتيرون لديه خطة بمشاركة اللاعبين في أوقات معينة وكل مباراة لها ظروفها وطريقة لعب الفريق أمامك ولكل مهاجم إمكانيات معينة وفقًا للمباريات يدفع بالمناسب ويرى أن أسامة فيصل سيكون خليفة لمصطفى محمد عند محافظته على نفسه والعمل أكثر و كارتيرون مُعجب بسيف الجزيري وكلامه إيجابي عنه والمشاركة تكون بحسب طبيعة كل مباراة".

وأتم فتوح تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك لديه مشروعًا يعتمد على الناشئين وكارتيرون لديه الجرأة لتجهيزهم والدفع بهم، قائلاً:"رأينا سيف جعفر وحسام عبد المجيد وسيظهر خلال الفترة المقبلة عدد آخر من اللاعبين، على مسؤوليتي بناءً على الحديث معه الرجل مستمر ومستمر وإذا رغب الزمالك في تجديد عقده".