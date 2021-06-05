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نشرة الجمعة.. صلاح ضمن فريق العام ببريميرليج.. والنني يحصد جائزة هدف الموسم لآرسنال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الجمعة 4 يونيو 2021.

"السيارة البنتلي تحطمت" .. كهربا يتعرض لحادث سير (صورة)

انسحاب أكبر 3 أندية في أستراليا من دوري أبطال آسيا

الأرجنتين تتعادل مع تشيلي بتصفيات كأس العالم.. وكولومبيا تسحق بيرو

كارتيرون يعود إلى القاهرة.. ويقود تدريبات الزمالك السبت

الاهلي يواجه الصيد في نهائي كاـس مصر للطائرة للسيدات

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مصدر لمصراوي: بيراميدز لن يُجري تعديلات فنية.. وماهر مُرشح للموسم القادم

النني يحصد جائزة هدف الموسم لآرسنال (فيديو)

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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