هاني سعيد: الاهلي؟ إبراهيم عادل مستمر مع بيراميدز لـ 4 سنوات

نفى المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري “هاني سعيد” الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الرياضية المحلية عن قرب انضمام صانع ألعاب الفريق “إبراهيم عادل” لصفوف الاهلي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وقال هاني سعيد في مكالمة هاتفية مع برنامج اللعيب على قناة MBC مصر “إبراهيم عادل مُستمر مع بيراميدز للموسم المقبل، يربطه عقد طويل معنا مدته 4 أعوام قادمة”.

وجاء هذا التصريح ردًا على ما قاله مقدم البرامج في قنوات أون تايم سبورت “سيف زاهر” عن توصل إدارة الاهلي لاتفاق مبدئي مع بيراميدز حول التعاقد مع إبراهيم عادل مقابل ترك صانع الألعاب “ناصر ماهر” لبيراميدز.

وأكد سيف زاهر “الأهلي يدرس بجدية مقترح مُبادلة الثنائي ناصر ماهر مع إبراهيم عادل، وحال موافقة جميع الأطراف قد تحدث الصفقة”.

ولفت إبراهيم عادل أنظار النقاد الرياضيين في مصر على مدار الشهرين الماضيين بسبب الأداء الرائع الذي قدمه في 10 مباريات لعبها مع بيراميدز هذا الموسم بمنافسات الدوري المصري، بالاضافة إلى الثلاث مباريات الماضية للفريق في الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب صاحب الـ 20 عامًا قد شارك في 16 مباراة بمنافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

ويُوصف إبراهيم عادل بأفضل موهبة صاعدة في كرة القدم المصرية هذه الأيام، ويتنبأ له العديد من المراقبين بمستقبل مُبهر مع منتخب مصر الأول.