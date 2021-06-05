الهلال والتعاون يتشاركان في رقم يُزعج اتحاد جدة!

تشارك بطل الدوري السعودي “الهلال” مع رابع جدول الترتيب “التعاون” في رقم مُزعج بالنسبة لعشاق نادي اتحاد جدة، احتفل به الحساب الرسمي لـ “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” في تغريدة خاصة على تويتر يوم أمس الجمعة.

وتشارك الهلال والتعاون في نفس عدد مرات الـ “كلين شيت” أو نظافة الشباك في 11 مباراة لكل فريق بمنافسات الدوري السعودي موسم 2021/2020، ليتفوقا بفارق 4 مباريات على اتحاد جدة الذي يمتلك أفضل قلب دفاع في المسابقة “أحمد حجازي”.

واعتقد عشاق اتحاد جدة أن فريقهم سيصبح الأقوى من الناحية الدفاعية عقب انضمام قلب الدفاع الدولي المصري أحمد حجازي على سبيل الإعارة من وست بروميتش البيون الانجليزي في الميركاتو الصيفي 2020، إلا أن فريقهم أنهى في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، واحتل كذلك المركز الثالث ضمن أفضل خطوط الدفاع مناصفة مع النصر والرائد اللذين حافظا على نظافة شباكهما في 7 مناسبات.

وقال الحساب الرسمي لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال عرض بعض أرقام الموسم المنقضي، إن الهلال والتعاون أكثر فريقان حافظا على نظافة الشباك في موسم 2021/2020، وعرض مع التغريدة صورة بالاحصائية.

ومن ضمن الأرقام التي استعرضها الحساب، احصائية تخص عدد تصديات حراس المرمى في الدوري السعودي، ويتصدر حارس مرمى أبها، المغربي عبد العالي المحمدي، هذه القائمة برصيد 118 تصدي، ومن بعده الحارس الأوروجوياني لنادي الباطن مارتن كامبانيا بـ 109 تصدي، ثم حارس مرمى اتحاد جدة مارسيلو جروهي بـ 106 تصدي.