قرر الاتحاد المصري لكرة القدم رفض إعادة جدولة مباراة الاهلي وانبي في ربع نهائي كأس مصر، رغم عدم انشغال الطرفين بمباريات في الدوري المحلي.

وذكر الاتحاد المصري في بيان رسمي إنه قرر تأجيل مباراة الاهلي وانبي لوقت لاحق رفض تحديده أو الإشارة له، رغم أن أول مباراة قادمة للفريق البترولي أمام البنك الاهلي يوم الأربعاء 16 يونيو الجاري في الجولة 26 من الدوري المصري، وأول مباراة قادمة للمارد الأحمر ستكون أمام الترجي التونسي يوم الجمعة 18 يونيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مباراة الاهلي وانبي في كأس مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 في الدور ربع النهائي من كأس مصر، بعد 5 أيام من تعادل انبي أمام الانتاج الحربي في الدوري المصري، و7 أيام من مواجهة القلعة الحمراء لفريق نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي.

وتعتبر مباراة الاهلي أمام انبي هي الثالثة التي يتم تأجيلها للمارد الأحمر من بعد مباراة صن داونز، 22 مايو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث كان من المقرر له مواجهة “سيراميكا كليوباترا” يوم 25 مايو، والبنك الاهلي يوم 1 يونيو الجاري، في الدوري المصري الممتاز.

لماذا تم تأجيل مباراة الاهلي وانبي في كأس مصر 2021؟

تم تأجيل مباراة الاهلي وانبي في ربع نهائي بطولة كأس مصر، بسبب نشاطات منتخبات قارة أفريقيا في أجندة مباريات الفيفا خلال الشهر الجاري، وليس بسبب ضغط المباريات كما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية.

ويفتقد الاهلي 3 لاعبين قرروا تلبية نداء منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يغيب أليو ديانج وعلي معلول وبدر بانون عن تدريبات المارد الأحمر قبل ومع بداية الشهر الحالي.

وسيلعب أليو ديانج مع منتخب مالي الأول في مباراتين وديتين خلال فترة التوقف، الأولى أمام منتخب الجزائر يوم الأحد القادم 6 يونيو، والثانية أمام منتخب تونس يوم الثلاثاء 15 من الشهر ذاته.

وقرر منتخب تونس إستدعاء الظهير الأيسر “علي معلول” رغم قلة مشاركاته خلال الفترة الماضية مع الاهلي، بعدما تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب قرابة الشهر، قبل أن يشارك لأول مرة في الشوط الثاني من المباراة الأخيرة للنادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان.

ويلعب منتخب تونس 3 مباريات ودية في فترة التوقف الدولي ستكون أمام منتخبات الكونجو الديمقراطية، غدًا 5 يونيو، والجزائر الجمعة 11 يونيو، ومالي الثلاثاء 15 يونيو.

أما بدر بانون فقد سافر إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي، للانضمام الى معسكر منتخب المحليين الذي انطلق أمس 3 يونيو، وذلك بعد فشل انضمامه إلى المنتخب الأول.

ويأتي ذلك المعسكر تحت قيادة المدرب حسن عموتة، ضمن خطة منتخب المغرب للمحليين للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر في يناير المقبل.

ما هي المباراة القادمة للنادي الاهلي؟

ستكون أول مباراة قادمة بالنسبة للنادي الاهلي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، عندما يحل ضيفًا على الترجي الرياضي التونسي، في الملعب الأولمبي برادس، وذلك يوم 19 يونيو، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، السادسة مساءً بتوقيت مصر.

وبلغ الاهلي المصري نصف نهائي دوري أبطال افريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بفوزه 1/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما ترشح الترجي على حساب شباب بلوزداد الجزائري بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 2/2.

ماذا ينتظر الاهلي بعد مباراة الترجي؟

بعد العودة من تونس، سيجهز الاهلي نفسه لمواجهة الترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 26 يونيو الجاري، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، وستقام المباراة على ملعب الاهلي We السلام وليس على ستاد القاهرة كما تردد.

وستكون مباراة مصر المقاصة يوم 29 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، هي أول مباراة محلية بالنسبة للنادي الاهلي فور انتهاءه من مباراتي الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

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