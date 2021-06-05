تشلسي يكافئ مدربه الألماني بعد إحراز لقب "أبطال أوروبا"

المنامة - ياسر ابراهيم -

كافأ تشلسي الإنكليزي مدربه الألماني توماس توخل على قيادته في إحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بتمديد عقده الجمعة حتى عام 2024، وكشف النادي اللندني، أيضاً، عن تمديد عقدي المدافع البرازيلي تياغو سيلفا والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.



واستلم توخل الإدارة الفنية للنادي اللندني في يناير الماضي عندما كان وقتها في المركز التاسع في الدوري بقيادة لاعب وسطه الدولي السابق فرانك لامبارد.



ونجح المدير الفني الألماني في مدى خمسة أشهر في قيادته إلى إنهاء الموسم في المركز الرابع وإلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إنكلترا (خسر أمام ليستر سيتي صفر-1) وإلى التتويج بلقب المسابقة القارية العريقة بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1- صفر في المباراة النهائية في بورتو السبت الماضي.



وقال توخل: "لا أستطيع أن أتخيل فرصة أفضل لتجديد العقد. أنا ممتن للتجربة وسعيد جداً بالبقاء جزءاً من عائلة تشلسي".



وأضاف "هناك المزيد في المستقبل ونتطلع إلى خطواتنا التالية بطموح وترقب كبير".



وقرر النادي اللندني الإبقاء أيضاً على خدمات شخص آخر قادم سان جرمان الموسم المنصرم وهو قلب الدفاع المخضرم ابن الـ36 عاماً تياغو سيلفا لعام واحد، على غرار المهاجم جيرو، ابن الـ34 عاماً الذي تم تفعيل بند موجود في عقده يبقيه في "ستامفورد بريدج" لعام آخر.



وأقيل توخل من باريس سان جرمان في ديسمبر الماضي رغم قيادته إلى الفوز بلقبين في الدوري الفرنسي في أول موسمين له معه وإلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه العام الماضي قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1.



وتعاقد تشلسي مع توخل (47 عاما) لمدة 18 شهرًا فقط، لكن نجاحه في قيادة تشلسي إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه دفعه إلى تفعيل بند التمديد في عقده الأول.



وقال النادي في بيان: "نادي تشلسي لكرة القدم سعيد جدا للتأكيد على أنه بعد تتويجنا في دوري أبطال أوروبا، تم تمديد عقد توماس توخل لمدة عامين، كما تم الاتفاق على ذلك عندما انضم إلى النادي".



وكان توخل حريصًا على التأكيد بعد تغلبه على مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز السبت الماضي على أنه يريد استخدام مجد مسابقة دوري أبطال أوروبا كنقطة انطلاق لتحقيق نجاح أكبر.



وأنهى تشلسي موسمه في الدوري بفارق 19 نقطة خلف مانشستر سيتي، علما بأنه لم يتوج بطلاً لإنكلترا منذ 2017.



المصدر: فرانس برس