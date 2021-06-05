الامارات | البلوشي يعود إلى الأضواء حارساً لمرمى العروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن البلوشي يعود إلى الأضواء حارساً لمرمى العروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي العروبة مع حارس المرمى منصور البلوشي للذود عن مرماه في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، قادماً من نادي البطائح الذي كان معاراً له من نادي خورفكان، ليعود غلوم إلى الأضواء مجدداً.

وكان البلوشي (29 سنة) قاد خورفكان للصعود لدوري الخليج العربي في 2019 ومنحه اتحاد كرة القدم جائزة أفضل حارس مرمى في دوري الدرجة الأولى تثميناً لدوره المميز، ولم ينل فرصة كافية مع خورفكان في الموسم الأول مع «النسور» في دوري الأضواء، إلى جانب الحارس الدولي محمد يوسف وإلغاء الموسم لاحقاً.

وسبق للحارس البلوشي اللعب في النصر مطلع مسيرته الكروية ثم رأس الخيمة والعربي وخورفكان والبطائح ليعود للأضواء من بوابة العروبة.

وقال منصور البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع من خلال الانتقال للعروبة واللعب معه في دوري الخليج العربي إلى تطوير مستواي وكسب ثقة جديدة بنفسي، خصوصاً أن اللعب في المحترفين يختلف كثيراً عن الدرجة الأولى، وأتطلع إلى أن أكون إضافة قوية ولتعويض فرصة عدم مشاركتي مع خورفكان كثيراً».

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