الامارات | علي مبخوت يتجاوز ميسي في قائمة الأكثر إحرازاً للأهداف الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن علي مبخوت يتجاوز ميسي في قائمة الأكثر إحرازاً للأهداف الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، علي مبخوت، تسجيل الأرقام القياسية، بعدما أحرز هدفين، أول من أمس، أسهم بهما في فوز «الأبيض» على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد في الجولة السابعة من مباريات المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعدما رفع مبخوت رصيده إلى 73 هدفاً دولياً.

وتقدم لاعب الجزيرة إلى المركز الثاني عالمياً في قائمة اللاعبين الأكثر إحرازاً للأهداف على المستوى الدولي، بالنسبة للاعبين الذين لم يعتزلوا اللعب، والتي يتصدر لائحتها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 103 أهداف، بينما بات علي مبخوت في المركز الثاني برصيد 73 هدفاً متجاوزاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز هدفاً، أمس، في مباراة الأرجنتين وتشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ليرفع «البرغوث» رصيده إلى 72 هدفاً في المركز الثالث، متساوياً بالعدد نفسه من الأهداف مع لاعب منتخب الهند سونيل شيتري.

وصعد علي مبخوت إلى المركز العاشر عالمياً في قائمة اللاعبين الأكثر إحرازاً للأهداف على المستوى الدولي تاريخياً، والتي يتصدر لائحتها الإيراني علي دائي برصيد 109 أهداف، إذ يفصل مهاجم المنتخب الوطني عن المركز الخامس ستة أهداف، حيث أحرز الزامبي غودفري شيتالو 79 هدفاً دولياً، والعراقي حسين سعيد سادساً برصيد 78 هدفاً، والبرازيلي بيليه 77 هدفاً في المركز السابع، والياباني كونشيغي كاماموتو والكويتي بشار عبدالله برصيد 75 هدفاً في المركز الثامن.

من جهته، أبدى مبخوت سعادته بالفوز المهم الذي حققه المنتخب الوطني على ماليزيا، موضحاً أن «الأبيض» حقق المطلوب من المباراة بالحصول على النقاط الثلاث.

وقال مبخوت في تصريحات صحافية: «قدمنا مباراة جيدة، واللاعبون بذلوا جهداً كبيراً وحققنا الأهم وهو الفوز»، مضيفاً: «قادرون على تقديم مستويات أفضل في المباريات المقبلة، وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها أمام ماليزيا، للظهور بشكل جيد في المباراة المقبلة أمام تايلاند».

وشدد الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات على أنه لا يفكر في تحقيق الأرقام القياسية، وقال: «تركيزي دائماً على مساعدة الفريق على تحقيق الفوز، ولا أفكر في المنافسة على لقب الهداف ولا أهتم بالإحصاءات، وتركيزي على تسجيل الأهداف ومساعدة زملائي في الملعب».

ليما: ملعب الوصل ساعدني على إحراز أول هدفين مع المنتخب

أبدى لاعب المنتخب فابيو ليما سعادته البالغة بخوضه المباراة الدولية الأولى على المستوى الرسمي، عندما شارك أمام ماليزيا، أول من أمس، لافتاً إلى أن سعادته كانت أكبر بعدما أحرز هدفين أسهم بهما في فوز الفريق بأربعة أهداف دون رد.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم» إن «اللعب في ملعب الوصل زاد من سعادتي أيضاً لأنني أحفظ أبعاد الملعب وجميع أركانه، ولاشك أنه ساعدني على اللعب بشكل أفضل وإحراز هدفين، خصوصاً أنني ألعب مع الوصل منذ 2014 على الملعب نفسه».

وأضاف: «لم أركز على إحراز الأهداف وكان هدفي أن يحقق المنتخب الفوز، خصوصاً أن المباراة مهمة جداً في بداية مرحلة الإياب للتصفيات، والفريق يخوض أربع مباريات حاسمة ستحدد مصيره بالنسبة للتأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2023».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة جداً، لأن المنافسة قوية للحصول على المركز الأول في المجموعة السابعة، ويجب أن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، وبعدما حققنا الأهم بالفوز على ماليزيا، يجب علينا أن نبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام تايلاند التي ستكون صعبة أمام فريق ينافس بقوة على صدارة المجموعة نفسها».

وأشاد ليما بتأثير عودة الجمهور إلى المدرجات، وأضاف قائلا: «سعداء جداً بعودة الجمهور لحضور المباريات، إذ إنه لا شك منح اللاعب دفعة معنوية كبيرة، ومن جانبنا كلاعبين نتمنى أن يتواصل الدعم من الجمهور في المباريات المقبلة، حتى نحقق ما نسعى إليه جميعاً بالتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات».

أرقام مبخوت:

■ رفع رصيده الدولي إلى 73 هدفاً، وجاء ثانياً بعد رونالدو الذي يتصدر القائمة العالمية بـ103 أهداف.

■ ميسي حل ثالثا، خلف مبخوت، بـ 72 هدفاً.

■ مبخوت العاشر عالمياً في الأكثر إحرازاً للأهداف التاريخية.

■ خمسة أهداف فقط تفصله عن المركز الخامس لأفضل الهدافين الدوليين في التاريخ.

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