الامارات | الإمارات تحصل على عضوية «الزمالة» في الاتحاد الدولي للتزلج

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحصل على عضوية «الزمالة» في الاتحاد الدولي للتزلج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية على عضوية الاتحاد الدولي للتزلج فئة الزمالة، بعد أن تم التصويت بالموافقة من جميع الأعضاء في المؤتمر الذي عقد عن بعد انطلاقاً من مدينة بورتوروز بسلوفينيا بمشاركة 123 عضواً دائماً من الدول الأعضاء أمس.

وشارك فيه الاتحاد من قاعة الاجتماعات في مجلس دبي الرياضي بحضور رؤساء أندية التزلج في الدولة.

وتمتاز هذه العضوية بإتاحة الفرصة كاملة للاعبين الإماراتيين بالمشاركة في البطولات التي يعتمدها وينظمها الاتحاد الدولي للتزلج، وترخيص اللاعبين مع احتساب ساعات التزلج دولياً، وتتيح كذلك إمكانية استضافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية باعتماد رسمي من الاتحاد الدولي للتزلج.

وقال نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية هامل القبيسي: «إن هذا الإنجاز جاء بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وبفضل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، وكذلك ما تمتلكه الدولة من منشآت رياضية حديثة وتسهيلات وخبرات تؤهلها لاستضافة وتنظيم البطولات والمؤتمرات الدولية والعالمية بكفاءة عالية، إضافة الى ما حققته الرياضات الشتوية من إنجازات رياضية في السنوات الماضية».

وأضاف القبيسي أن «هذه العضوية تعتبر استكمالاً للعضوية السابقة التي حصل عليها الاتحاد الإماراتي عام 2018، وخطوة مهمة للحصول على العضوية الدائمة العام المقبل، ويأتي سعينا لعضوية الاتحادات الدولية ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الإماراتي في فتح آفاق أوسع للرياضات الشتوية في الإمارات».

وكان الاتحاد قد أعد ملفاً متكاملاً يدعم حظوظ الإمارات بالحصول على عضوية الاتحاد الدولي للتزلج لوجود ستة أندية رياضية متخصصة في رياضة التزلج، وما يزيد على 700 رياضي معتمد، إضافة الى النجاح في تنظيم أول بطولة بارالمبية للتزلج على المنحدرات الثلجية لأصحاب الهمم في نوفمبر 2018، والتي أقيمت على أرض الدولة بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة مثلوا 15 دولة، وكذلك النجاح في تنظيم العديد من البطولات والمنافسات المحلية في رياضة التزلج على المنحدرات الثلجية بنوعيها المتعرج والحر.

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