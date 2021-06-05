الامارات | راشد بن حميد: «رباعية الأبيض» أمام ماليزيا نتيجة عمل مدروس

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: «رباعية الأبيض» أمام ماليزيا نتيجة عمل مدروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بأداء لاعبي المنتخب ونجاحهم في تحقيق الفوز الكبير على المنتخب الماليزي، مؤكداً أن «رباعية الأبيض جاءت نتيجة عمل مدروس من الجهاز الفني بقيادة الهولندي فان مارفيك وفريق عمله، وكذلك نتيجة للجهود التي تبذلها بقية الأجهزة العاملة مع المنتخب، مثل الجهاز الإداري والفريق الطبي والإعلامي وبقية العناصر»، مشيراً إلى أن أبطال المنتخب رسموا لوحة جميلة بأدائهم المتناغم وبانسجامهم مع بعضهم بعضاً.

وقال في تصريح صحافي: «هذه المرحلة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 حساسة للغاية، والمنافسة فيها على أشدها، لأن جميع الفرق تقاتل من أجل التأهل للمرحلة التالية من التصفيات، لذا نحن نعمل وندعم منتخبنا بكل ما نملك من إمكانات ليتغلب على التحديات ويسعد جمهوره، ويواصل تحقيق الانتصارات، فلا يوجد منتخب ضعيف في المجموعة السابعة، وكل فريق جاء إلى هنا من أجل بلوغ هدفه». وثمّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دور الجمهور الإماراتي وحرصه على دعم المنتخب والوقوف إلى جانبه، معبّراً عن شكره وتقديره لمشجعي الأبيض لالتزامهم بالاجراءات الاحترازية، مشيداً أيضاً بالدعم الذي يتلقاه المنتخب من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس الاتحاد أن الفوز على ماليزيا لا يكفي لعبور المرحلة الحالية من التصفيات، بل يجب على اللاعبين مواصلة المشوار، وتحقيق انتصارات جديدة في المباريات المتبقية.

• ثمّن دور الجمهور وحرصه على دعم المنتخب.

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