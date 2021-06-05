الامارات | انسحاب أكبر 3 أندية في أستراليا من «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب أكبر 3 أندية في أستراليا من «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أندية ملبورن سيتي وسيدني وبريسبان رور الأسترالية، أمس، انسحابها من دور الإقصاءات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، الشهر الجاري، بسبب أزمة جائحة كورونا، التي تسببت في تأجيل نهاية الدوري المحلي. وجرى تأجيل الدور النهائي للدوري الأسترالي حتى 26 الجاري، ما يعني عدم قدرة الأندية الكبيرة الثلاثة على المشاركة في أبطال آسيا. وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان أنه تلقى خطاباً من الاتحاد الأسترالي، يفيد بانسحاب الأندية الثلاثة، وسيتم تحويل الأمر إلى اللجان المسؤولة «وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار». ولم يكشف اتحاد الكرة الآسيوي عما إذا كان سيتم الاستعاضة عن الأندية الأسترالية الثلاثة.

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