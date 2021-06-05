شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسحق التشيك برباعية استعدادًا لـ«يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق منتخب إيطاليا نظيره التشيكي 4-صفر اليوم الجمعة، بعد عرض هجومي قوي قد يجعله من أخطر فرق بطولة أوروبا لكرة القدم عندما تنطلق المسابقة الأسبوع المقبل.

وضع تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 23 على عكس سير اللعب بعد أن استفاد من سوء تشتيت لكرة من الدفاع ليهز الشباك بعد أن أبدلت الكرة اتجاهها عقب الاصطدام بمدافع للتشيك.

وضاعف نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر ميلان الغلة لإيطاليا قبل الاستراحة بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء.

واحتفل لورينتسو إنسيني لاعب وسط نابولي بعيد ميلاده 30 بهز الشباك في الدقيقة 66 بعد أن تلقى تمريرة من إيموبيلي ليسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى لتخدع الحارس.

وصنع إنسيني الهدف الرابع بعدها بدقائق لدومينيكو بيراردي.