شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون لإدارة الزمالك: لن نقف على فرجانى ساسى.. وأعد بتوفير بديل أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحديث الذى دار بين المدرب واللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، حول مصير الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، الذى سينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الشهر الجارى.

وأوضح فتوح خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بأنه يكنّ كل التقدير والاحترام لفرجانى ساسى، إلا أن الزمالك لن يقف على لاعب، مانحهم كافة الحرية فى التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده.

وتابع وكيل كاريترون أن المدرب وعد إدارة الزمالك بأنه فى حالة عدم تجديد تعاقد فرجانى ساسى فإنه سيقوم بتوفير اللاعب البديل لتعويض رحيله، مؤكدًا أن البديل سيكون أفضل فى المستوى من ساسى.

وعن حقيقة رحيل كارتيرون عن الزمالك، قال حازم فتوح: "على مسئوليتى المدرب مستمر مع الفريق ولا نية للرحيل، ولديه طموح فى تحقيق بطولات مع الفارس الأبيض، خاصة أن الولاية الثانية مختلفة عن ولايته الأولى".

وأكد حازم فتوح أن كارتيرون يتابع ملف اللاعبين المعارين بشكل جيد، وأبدى إعجابه بالعديد منهم مثل مصطفى فتحى ومحمد صبحى حارس المرمى الذى نجح فى لفت أنظار المدرب.