شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 4 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 6 / 2021 فى مقدمتها ، محمود كهربا يتعرض لحادث سيارة

تعرف على أسماء اللاعبين العشرة الكبار فى القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو

وضع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أسماء 10 لاعبين كبار ضمن القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو المقبل.

منتخب جنوب افريقيا يصل القاهرة 8 يونيو لمواجهة "الأوليمبى" وديا

تصل بعثة منتخب جنوب افريقيا الأوليمبى إلى القاهرة يوم 8 يونيو الجارى، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب يومىّ 10 و13 يونيو الجارى.

محمود كهربا يتعرض لحادث سيارة

تعرض محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، لحادث سيارة، ونشر لاعب القلعة الحمراء صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته وعلق "قدر الله وماشاء فعل ..الحمد لله على كل شئ".

أفشة يؤدي تأهيل في "البسين" للتعافي من التواء الكاحل.. فيديو

أدى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادى الأهلي جلسة تأهيل داخل حمام السباحة، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي لكاحل القدم.

الأهلي يتصدر قائمة الأقوى دفاعاً في الدوري والإنتاج الأضعف فى الدورى في موسم استثنائي، اشتعلت المنافسة بين جميع فرق الدوري العام، وباتت جميع المراكز في حالة من عدم الاستقرار بداية من الأول وحتى الأخير، تصبح مهمة خط الدفاع في الفرق، هي الأصعب بين جميع الخطوط، فعليها يقع عبئ العبور إلى بر الأمان إن لم يكن بثلاث نقاط فنقطة التعادل قد تكون كافية وعدم التعرض لهزيمة. مسحة جديدة لمصابى كورونا فى بيراميدز غدًا يخضع المصابين بفيروس كورونا فى نادى بيراميدز لمسحة طبيبة جديدة غدًا السبت، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى عادت أمس الخميس، بعد خضوع المجموعة الأولى لمسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.