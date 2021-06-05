شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: إلغاء معسكر المنتخب فى يونيو يخدم أندية الدورى والمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أن تراجع الجهاز عن إقامة معسكر للفراعنة في شهر يونيو جاء بسبب إرجاء انطلاقة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وأضاف البدرى، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "اتفقنا على إقامة مباراة ودية مع بورندي في شهر يونيو قبل تأجيل التصفيات، لكن قرار التأجيل جعل المعسكر والمباراة الودية بدون فائدة، كما فكرنا فى اراحة اللاعبين المحترفين بعد موسم طويل وشاق ومعقد".

وأوضح المدير الفني للفراعنة: "قرار إلغاء معسكر يونيو كان يهدف في الأساس لتخفيف الضغط عن أندية الدورى من جهة، وعدم الضغط على المحترفين من جهة أخرى، كما أننا حافظنا على أولوية المنتخب الأولمبي في هذه الفترة".

وأضاف البدرى أن المنتخبات الوطنية تخدم بعضها، وهناك أولويات، وإلغاء مسكر يونيو يمنح شوقي غريب خوض معسكر بكامل قوامه، موضحا أن فكرة إقامة معسكر بدون المحترفين عديمة الفائدة.

وأعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول دخول بعض العناصر الجديدة لحسابات الجهاز الفني قبل انطلاقة مشوار المنتخب في تصفيات كاس العالم، موضحا أن بعض المراكز في تشكيل المنتخب مستقرة بشكل نهائي، وبعض المراكز ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات أمام جميع اللاعبين.

وتابع: "لا يوجد استقرار فني في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، لكن هناك مراكز مستقرة بشكل كبير مثل حراسة المرمى، موضحا أنه يتمنى تواجد محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو الشهر المقبل".

وأشار البدرى إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع اللاعبين المحليين والمحترفين للانضمام خلال الفترة المقبلة، وأن الجهاز الفنى يتعامل مع كافة اللاعبين على حد سواء، قائلا: "أتابع جميع لاعبى الدورى المصرى وهناك العديد من العناصر المميزة فى النادى المصرى البورسعيدى مثل أحمد رفعت وكريم العراقى وعمر كمال عبد الواحد، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة الذى يقدم موسماً متميزاً مع الفريق الأصفر هذا الموسم".

واختتم البدرى: "المنتخب يحتاج إلى مزيج من عناصر الشباب بالإضافة إلى ضرورة تواجد اللاعبين أصحاب الخبرات، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام أحمد فتحى وعبد الله السعيد لاعبى بيراميدز، بالإضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك".