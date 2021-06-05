شكرا لقرائتكم خبر عن التجديد للنحاس على رأس أولويات إدارة المقاولون قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل إدارة المقاولون العرب على حسم ملف التجديد لعماد النحاس مدرب الفريق خلال الفترة الحالية، وذلك للإبقاء على مدرب الذئاب موسما جديدا، في ظل تردد أنباء قوية عن تلقيه عدداً من العروض سواء داخل مصر من فرق الدوري العام أو خارجها في الدوريات العربية.

وأكدت إدارة المقاولون في وقت سابق أن النحاس يرتبط بكلمته مع المقاولون العرب، وأن العقد المبرم بين الطرفين لا يرتبط بمدة وإنما بثقة كبيرة بين الطرفين.

وتولى عماد النحاس الإدارة الفنية للمقاولون العرب في أكتوبر 2018، ليحقق طفرة كبيرة في أداء ذئاب الجبل وينتشل الفريق من القاع حتى المركز الخامس بعد فترة من تراجع النتائج، قبل أن ينهى الموسم الماضي فى المركز الرابع بعد منافسة قوية على المركز الثالث، ورغم البداية المتعثرة للمقاولون العرب في الموسم الجاري بسبب إصابات كورونا التي ضربت قرابة 18 لاعباً بالفريق، إلا أن المقاولون استعاد توازنه مع بداية الدور الثاني.

وتولى النحاس إدارة المقاولون العرب فنياً في 88 مباراة، فاز في 34 مباراة، وتعادل في 25 مباراة أخرى، بينما تلقى الهزيمة في 29 لقاء، وحصد 127 نقطة مع ذئاب الجبل.

وكان اتحاد الكرة قد أخطر المقاولون العرب بتأجيل مباراته أمام الأهلي بالجولة 26 من الدورى بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

ويرى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أن تأجيل مباراة الأهلي كان قراراً موفقاً من الجبلاية، خاصة في ظل حالة الإجهاد العامة التي يعاني منها جميع فرق الدوري بسبب ضغط المباريات.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادل في مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة في 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.