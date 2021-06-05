شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يرفض تجديد عقد أوتشو ويرحب برحيله مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادي المقاصة على عدم تجديد عقد الأوغندي خالد أوتشو، لاعب وسط الفريق الفيومي، بعد انتهاء تعاقده مع المقاصة بنهاية الموسم الحالي، وفقا لرؤية فنية ترى أن الفريق لا يحتاج جهوده في الفترة القادمة.

وكشف مصدر بالمقاصة أن تواضع مستوى خالد أوتشو وراء قرار الجهاز الفني بعدم التجديد له بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وأنه لا يملك إمكانيات فنية عالية مختلفة عن نوعية اللاعبين المحليين المتواجدين في صفوف الفريق الفيومي ليتم التجديد معه.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني للمقاصة لا يرغب في استمرار اللاعب الذي انضم للنادي الفيومي مع بداية الموسم الماضي.