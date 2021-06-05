شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر فى المصرى يوضح حقيقة إقالة على ماهر لتدريب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول نادى المصرى البورسعيدى حقيقة الأنباء التى وردت عن وجود اتفاق مع إدارة نادى بيراميدز بإقالة على ماهر المدير الفنى للفريق البورسعيدى قبل نهاية الموسم، حتى يتمكن من تولى تدريب فريق بيراميدز خلال الفترة المتبقية فى الموسم الجارى.

وأكد المصدر المسئول فى مجلس إدارة المصرى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأن على ماهر مستمر فى قيادة الفريق حتى نهاية عقده.

وأوضح المصدر أن على ماهر يتبقى فى عقده شهران مع المصرى البورسعيدى، ولم تناقش الإدارة فى الوقت الحالى تجديد التعاقد من عدمه، مؤكدًا أن المدرب يقوم بمهام عمله على أكمل وجه وقاد تدريبات الفريق اليوم، استعدادًا لمواجهة سيراميكا يوم 15 من الشهر الجارى.

وكانت أنباء وردت حول رغبة بيراميدز فى الاستعانة بعلى ماهر لتولى تدريب الفريق بدلاً من الأرجنتينى أروابارينا قبل مواجهتى الرجاء المغربى فى نصف نهائى الكونفدرالية، مع سداد نصف قيمة الشرط الجزائى فى عقد ماهر مع المصرى البورسعيدى والتى وصلت لـ 5 ملايين جنيه.

ولم تحسم إدارة بيراميدز حتى الوقت الحالى موعد إقالة أروابارينا رغم اتخاذ القرار، إلا إنه يتم تأجيله فى كل مرة حفاظًا على استقرار الفريق.

كما دخل العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، دائرة المرشحين بقوة لقيادة فريق بيراميدز، الموسم المقبل خلفا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وعلم الخليج 365 من مصدر في الجهاز الفني لزعيم الثغر أن بيراميدز فاوض العميد حسام حسن، في الأيام الماضية، لكن الأخير أرجأ البت في العرض، في الوقت الحالي، بسب ارتباطه بعقد مع الاتحاد السكندري ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتعامل الجهاز الفني للاتحاد مع مفاوضات بيراميدز باحترافية كبيرة، كان في مقدمتها احترام التعاقد الجاري مع سيد البلد، الذي تربطهم بجماهيره وإدارته علاقة طيبة.