شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لبيراميدز قبل مواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بشرى سارة، قبل مواجهة سموحة، في بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما شهد مران الفريق، مساء اليوم الجمعة، جاهزية محمد فاروق الجناح الأيمن، بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، التي تعرض لها في مباراة إنييمبا النيجيري، بجولة الإياب لربع النهائي بطولة الكونفيدرالية، التي أقيمت يوم 22 مايو الماضي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة سموحة المقررة يوم 15 يونيو الجاري، في الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز، قبل التفرغ لخوض لقائي الرجاء يومي 20 و27 من الشهر الحالي في نصف نهائي الكونفيدرالية.