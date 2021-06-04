شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يتحدث عن أزمات الزمالك والخلافات مع أبوجبل وجنش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته البالغة بعودته للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأبيض في المباريات الماضية.

وقال محمد عواد، في تصريحات تليفزيونية: «سعيد بالعودة للمشاركة بشكل أساسي مع الزمالك في المباريات الماضية، ونجحت في استغلال تلك الفرصة للرد على المشككين في قدراتي وإمكانياتي الفنية».

وأضاف: «وجدت الدعم والمساندة من جماهير الزمالك، خلال الفترة الماضية، لذلك يجب أن أشكرهم على ما فعلوه معي خلال تلك الفترة الصعبة، خاصة أنني كنت بعيدًا عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة».

وعن حقيقة وجود خلافات بينه وبين محمود جنش ومحمد أبوجبل، حارسي الفريق، قال: «لا أساس من الصحة لما تردد في هذا الشأن، علاقاتنا قوية للغاية»، مؤكدًا: «جنش يدعمني ويساندني بشكل مستمر».

وأشار: «الزمالك لديه لاعبون مميزون للغاية في كل المراكز، كل مركز به ثلاثة لاعبين على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية»، مؤكدًا: «الفريق الأبيض قادر على حصد جميع الألقاب بهؤلاء اللاعبين، ولكن النادي يمر بظروف غير طبيعية».

وواصل: «منذ الفوز ببطولتي السوبر المحلي والإفريقي، والفريق يتعرض لأزمات لم يتعرض لها أي نادٍ في العالم، وهو ما أثر بالسلب على مسيرة الفريق».