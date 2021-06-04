شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ الفروسية بإنجاز كأس الأمم للفروسية بسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب على الإنجاز العالمي الذي حققه لاعبو مصر في بطولة كأس الأمم الفروسية المقامة بسويسرا.

وتوج الفارس المصرى نايل نصار بلقب بطولة كأس الأمم للفروسية بعد اجتيازه الشوط الرئيسى وشوط كسر التعادل بلا أخطاء وبأقل زمن متفوقاً على البطل الأوليمبي البريطانى سكوت براش صاحب المركز الثانى ونخبه من أهم الأبطال العالميين والأولمبيين.

كما حقق الفارس المصرى كريم الزغبى الميدالية البرونزية في بطولة الجائزه الكبرى لكأس الامم للفروسية في سويسرا على ارتفاع 1.45 متر بعد اجتيازه الشوط الرئيسى للبطوله وشوط كسر التعادل بلا أخطاء وسط مشاركة نخبه من اهم الأبطال العالميين.

وهنأ وزير الشباب والرياضة اللاعبين على فوزهما بالبطولة، وتحقيق إنجاز عالمي جديد للفروسية المصرية يضاف إلى سجل الإنجازات العديدة التي تحققها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأضاف الوزير أنه جاري المتابعة مع جميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية بشأن مشاركات لاعبي مصر في مختلف البطولات الدولية، وكذا الاستعدادات الجارية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها في يوليو المقبل.