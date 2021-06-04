شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: وفود منحة «ناصر الدولية للقيادة» يزورون الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، زيارة سياحية إلى منطقة أهرامات الجيزة وسقارة، للوفود المشاركة ضمن فعاليات اليوم الرابع من منحة الزعيم جمال عبدالناصر الدولية للقيادة، بنسختها الثانية، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت شعار «تعاون الجنوب جنوب» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، وذلك بمشاركة 100 قيادة شبابية من 50 دولة على مستوى القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- أمريكا اللاتينية)، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 16 يونيو الجاري لعام 2021.

وكان في استقبال الوفود لحظة وصولهم الدكتور صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة الذي اصطحبهم في جولة داخل المنطقة، لرؤية المناطق الأثرية بالمنطقة والأهرامات الثلاثة، وتقديم شرح مفصل عن تاريخ هذا المكان الذي أبهر العالم أجمع وإبراز ما حدث في هذه الحقبة الزمنية من تاريخ مصر الفرعوني.

ثم توجهت الزيارة إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية، وأنهى المشاركون جولتهم بزيارة منطقة تمثال أبوالهول.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العريقة وعظمة بناء الأهرامات، معربين عن تقديرهم البالغ للرئيس عبدالفتاح السيسي، على النقلة الحضارية التي تشهدها مصر في العمران والبناء، حيث تتلاقى أصالة الماضي بعراقة الحاضر، مشيدين بعظمة مصر وتاريخها العريق، مقدمين الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إتاحته الفرصة لهم للتعرف على آثار مصر العريقة وتراثها الحضاري والتقدم العمراني المذهل الذي وصلت إليه.

كما غرد المشاركون عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي مقدمين الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لحرصه الدائم على رعاية واستضافة فعاليات شبابية عالمية وبذل قصارى الجهد مع الأشقاء في الدول المختلفة لتحقيق النهضة الشبابية في مختلف المجالات، إلى جانب التقاط الصور الفوتوغرافية من منطقة أهرامات الجيزة والتعبير عن سعادتهم البالغة لرؤية إحدى عجائب الدنيا السبع.

في سياق متصل، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الوزارة تسعى جاهدة تحت رعاية القيادة السياسية إلى تحقيق التواصل بين شباب مصر والعالم أجمع وتوطيد أواصر التعاون بينهم في مختلف المجالات لنقل الخبرات والثقافات والوصول إلى مبادرات ومشروعات وأفكار ومقترحات تفيد الشباب في كل بقاع الكرة الأرضية.

وثمّن صبحي إتاحة الفرصة للمشاركين بالزيارات والجولات التاريخية لرؤية مصر العامرة والمتجهة بقوة نحو التنمية المستدامة إلى جانب التعرف على أهم المناطق السياحية والأثرية وقلاع الحضارة والثقافة المصرية وهذا تمثل في زيارة جامعة الدول العربية، متحف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، مجلس النواب المصري، منطقة الأهرامات، إلى جانب العديد من المناطق الأخرى المقرر زيارتها الأيام المقبلة.