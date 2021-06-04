شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي اليوم: عودة بن يوسف وصحراوي.. وتدريبات منفردة لثلاثي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي المران المسائي اليوم الجمعة، في إطار استعدادات الفريق لمباراة غزل المحلة، المقرر لها 15 يونيو الجاري، على ستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي محمد هاشم ومدحت فقوسة ومروان شوقي، تدريبات منفردة بالجري حول الملعب، وشهد المران مشاركة الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف ومروان صحراوى للتدريبات بعد الإجازة التي حصلا عليها.

كما تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين وخوض تدريبات بدنية شاقة أعقبها تدريبات على صناعة الفرص وإنهاء الهجمات على المرمى.

واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب وسط إصرار من كل لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل الوصول لأعلى جاهزية.