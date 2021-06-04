شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الاسكيت فردي والبندقية والمسدس بالبطولة العربية للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت اليوم منافسات البندقية والمسدس ضغط هواء للناشئين بالمركز الأوليمبي بالمعادي ضمن فعاليات البطولة العربية للرماية التي تستضيفها مصر في الفترة 2-12 يونيو الجاري.

كما أسدلت البطولة الستار على منافسات الاسكيت فردي بنادي الصيد فرع 6 أكتوبر بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية والمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، والأمير سعود بن خالد ال سعود رئيس الاتحاد السعودي للرماية، وعدد من أعضاء الاتحاد العربي للرماية، ورؤساء الوفود العربية المشاركة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن نتائج منافسات الرماية بندقية ناشئين بفوز ابراهيم خليل من الإمارات بالمركز الأول، وسلطان صالح من الإمارات بالمركز الثاني، ومحمد منصور من مصر بالمركز الثالث، وعلي صعيد منافسات الرماية بالمسدس جاء بالمركز الأول اللاعب الإماراتى محمد كامل، وبالمركز الثاني مصطفى فرات عادي من العراق، وفي المركز الثالث اللاعب حسين سامح من مصر.

وعلى مستوى منافسات الاسكيت، فاز بالمركز الأول سيف بن فطيس من الامارات، وراشد العذبه من قطر بالمركز الثاني، بينما حل اللاعب عبدالله الرشيدي من الكويت بالمركز الثالث.

وقام كل من المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية، بتكرمين الفائزين بالمراكز الثلاث الاولى.

يشارك بالبطولة أكثر من 300 رامي ورامية من دول «فلسطين وتونس والعراق وقطر ولبنان وسوريا والأردن والكويت وموريتانيا والجزائر والسعودية والسودان، واليمن وليبيا والإمارات»، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.