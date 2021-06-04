شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصل القاهرة وينفي شائعة هروبه عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم، قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية ليغلق ملف رحيله وشائعات هروبه.

وسيقود كارتيرون تدريبات الفريق غدا والمقرر لها في السادسة مساءً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وفي الوقت نفسه، وصل البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، إلى القاهرة قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها.