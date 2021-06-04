شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: سعيد بفوز النصر على الترسانة.. ونبدأ الاستعداد لبتروجت الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طارق السيد المدير الفني لفريق النصر سعادته البالغة لفوز فريقه على الترسانة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الكلية الحربية ضمن مباريات الجولة 26 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

أحرز هدف النصر الأول ميدو العطار، وجاء الهدف الثاني عن طريق كرة من جون مانجا، وأحرز هدف الترسانة هشام رجب.

وقال طارق السيد إن النصر واجه فريقا كبيرا مليئا بالخبرات وخاض اللقاء بجهاز فني جديد بقيادة هاني العقبي وكان لديهم حوافز كبيرة للفوز بالمباراة.

وأضاف طارق السيد أن فريقه قدم مباراة قوية وتأخر بهدف في البداية ونجح ميدو العطار في تسجيل التعادل، وفي الشوط الثاني تمكنا من تسجيل هدف الفوز بعد أداء قوي من جانب اللاعبين.

وأشاد المدير الفني للنصر باللاعبين قائلا إنهم كانوا على قدر المسؤولية وأن الفريق قدم نتيجة وأداء والفضل يعود للعمل على مدار الأسبوع الماضي، مضيفا أن نجم المباراة هو الفريق وأنه كان قلقا بشأن غياب محمود حسونة بسبب الإيقاف، وتم الدفع بمحمد ناصر مودي في الوسط بجوار أدهم حامد الذي كان مفاجأة اللقاء بالإضافة إلى تألق أحمد جمال حارس المرمى الذي كان سببا في الفوز بعد تصديه لركلة جزاء في الشوط الثاني حافظ بها على تقدم النصر بهدفين لهدف.

ويحتل النصر المركز السابع برصيد 35 نقطة وقرر طارق السيد منح اللاعبين راحة غدا السبت على أن يبدأ الفريق يوم الأحد الاستعداد لمباراة بتروجت المقرر لها يوم الجمعة في الجولة 27.