شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفض شراء رجب بكار.. واللاعب يعود إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن الإدارة استقرت بشكل رسمي على إنهاء إعارة الظهير الأيمن رجب بكار بنهاية الموسم الجاري، حيث يلعب معارا منذ بداية الموسم قادما من نادي بيراميدز.

وأضاف المصدر أن نادي سيراميكا وقع عقدا مع بيراميدز مع بدء الإعارة يمنحه الحق في تحويل إعارة اللاعب إلى بيع نهائي بنهاية الموسم، ولكن بسبب تواضع مستوى رجب بكار وعدم ظهوره بالمستوى المطلوب وكثرة مشاكله، جعل النادي يقرر عدم تفعيل بند الشراء وإنهاء الإعارة وعودته لصفوف فريقه السابق.

المصدر كشف عن أن نادي سيراميكا أبلغ إدارة بيراميدز خلال الأيام الماضية بعدم رغبته في تحويل الإعارة إلى بيع وعودة رجب بكار بنهاية الموسم الجاري.