شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تتعادل مع البرتغال بدون أهداف وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادلت إسبانيا بدون أهداف مع البرتغال وديا اليوم الجمعة في إطار الاستعداد لبطولة أوروبا لكرة القدم «يورو 2020» هذا الشهر.

وفي أول مباراة دولية تحضرها الجماهير في إسبانيا منذ ظهور جائحة كورونا، اعتقد جوزيه فونتي أنه افتتح التسجيل للفريق الزائر أمام 15 ألف متفرج بعد 23 دقيقة لكن هدفه من ضربة رأس ألغاه الحكم بسبب وجود مخالفة على باو توريس.

‭ ‬وواجه أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو المرتبك محاولة أخرى من كريستيانو رونالدو قبل أن ينتهي الخطر.

وبعد المعاناة في الشوط الأول تحسن أداء إسبانيا كثيرا بعد الاستراحة وأهدر ألفارو موراتا وبابلو سارابيا فرصا كثيرة.

وحرم روي باتريسيو حارس البرتغال فيران توريس من التسجيل من مسافة قريبة قبل دقيقتين من النهاية قبل أن يسدد موراتا في العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع حيث ضغط فريق المدرب لويس إنريكي لتسجيل هدف الفوز دون جدوى.

أسبانيا والبرتغال

وستواجه إسبانيا منتخب ليتوانيا في آخر مباراة استعدادية لها يوم الثلاثاء قبل انطلاق بطولة أوروبا يوم الجمعة.