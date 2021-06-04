شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا خياليًا لضم محمد صلاح .. واتجاه بمساواته بـ«نيمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد مسؤولو نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، برئاسة ناصر الخليفى، لتقديم عرض خيالى، للتعاقد مع الفرعون المصرى محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نادى باريس سان جيرمان، سيتواصل مع وكيل محمد صلاح لمناقشة إمكانية انتقاله للنادى الفرنسى خلال الموسم المقبل.

وأضافت أن باريس سان جيرمان يستعد لتقديم عرض خيالى لنادى ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، خاصة بعد تعثر المفاوضات مع النجم الفرنسى كيليان مبابى، لتجديد تعاقده مع الفريق والذى ينتهى فى نهاية الموسم المقبل، الأمر الذى يهدد بقاءه مع الفريق فى الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن النادى الباريسى يرغب فى مساواة صلاح، بالبرازيلى نيمار جونيور، نجم الفريق، والذى يحصل على 600 ألف يورو أسبوعيا بما يصل إلى 2 مليون و400 ألف يورو شهريا، وهو ما يعادل 3 أضعاف راتبه الحالى مع فريق ليفربول الإنجليزى، والذى يصل إلى 200 ألف يورو أسبوعيًا.

ولم يحسم صلاح حتى الآن قراره النهائى بشأن استمراره مع ليفربول فى الموسم الجديد من عدمه، ويتواجد اللاعب حاليًا فى القاهرة، لقضاء إجازته السنوية مع أسرته.

يذكر أن محمد صلاح انتقل إلى صفوف ليفربول، فى صيف 2017، قادمًا من فريق روما الإيطالى، ونجح فى قيادة الفريق فى حصد لقب الدورى الإنجليزى ودورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

كما توج الفرعون المصرى بلقب هداف الدورى الإنجليزى مرتين ووصيف الهداف الموسم الحالى المنتهى بـ 21 هدفا بفارق هدف وحيد عن هارى كين، مهاجم فريق توتنهام.

وتواجد نجم ليفربول ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى موسم 2020/2021.