شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نارية من نائب المصري البورسعيدي للاعبين في حضور علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، على عقد اجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بحضور الجهاز الفني بقيادة على ماهر، قبل انطلاق مران الفريق مساء الجمعة، على ستاد بورسعيد.

وقام محمد الخولي بتوبيخ اللاعبين وتعنيفهم بعد خروج الفريق من دور الثمانية من مسابقة كأس مصر، بعد الخسارة من أسوان بنتيجة 5- 4 بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد نائب المصري للاعبين أن النادي لن يقبل بأي استهتار أو تهاون خلال الفترة المقبلة، في ظل الصراع الشرس على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري.

يذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها 16 يونيو الجاري، على استاد الإسكندرية في الأسبوع السادس والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.