شكرا لقرائتكم خبر عن الدرعي يهنئ ماريوس بإعادة انتخابه رئيساً لدولي الجودو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو بمناسبة إعادة انتخابه لدورة قادمة تستمر حتى عام 2025، بجانب أعضاء مجلس الإدارة الجديد الذين تم تجديد الثقة في عضويتهم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت في العاصمة المجرية بودابست على هامش بطولة العالم للجودو.

كما وافقت الجمعية العمومية على التقرير المالي الذي قدمه ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي الأمين العام لاتحاد الجودو الإماراتي عن العامين الماضين عبر الفيديو، وأشادت الجمعية العمومية بالتقرير الشامل الدقيق المتميز.

يذكر أن ناصر التميمي أمين صندوق الاتحاد الدولي مستمر في منصبة حتى 2023 ولم يشارك في الانتخابات حسب لوائح الاتحاد الدولي للجودو والتي حددت انتخاب الرئيس ولجانه الفنية المساعدة خلال الجمعية العمومية العادية، وقد ضم التشكيل الجديد أعضاء من كافة القارات وضم في لجانه 3 سيدات.

وأثنى محمد بن ثعلوب الدرعي على ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي منذ 2007، والذي ساهم في طفرة الجودو العالمي، وساهم في اتساع عضويته، بدليل فوزه بإجماع الجمعية العمومية والذي يمثل نتيجة ثمار جهوده المخلصة التي جعلت أسرة الجودو في الاتحادات الوطنية تعمل بشكل رائع ومتجانس، والذي ساهم في تحسين مستوى الجودو كثيراً، مما انعكس في العلاقة المتميزة بين الاتحاد واللجنة الأولمبية الدولية.

كما تم تسمية الروماني فلاد مارينيسكو مديراً تنفيذياً للاتحاد الدولي للجودو الذي نقل مقره من لوزان إلى بودابست.