شكرا لقرائتكم خبر عن العميد يقود تدريبات الاتحاد السكندري بعد العودة من السفر . صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، اليوم الجمعة، لقيادة تدريبات زعيم الثغر، بعد راحة ة، ليبدأ في وضع خطة الاستعداد لمواجهة المقاصة، المقرر لها السادس عشر من الشهر الجاري في الجولة 26 من منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي ترسم ملامح وحظوظ الفريق في المنافسة على المربع الذهبي.

وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن تدريبات فريق الاتحاد السكندري، الجماعية، الخميس، لسفرهما في رحلة قصيرة خارج مصر استغرقت يوما واحدا، وذلك بعد العودة للمران أمس عقب الفوز على أسوان بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما الجمعة الماضي على ملعب زهرة الجنوب.

واتفق العميد مع لاعبيه على فتح صفحة جديدة في فترة التوقف، واستغلال النشوة التي يعيشها النادي بعد الفوز الذي حققه زعيم الثغر على اسوان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر، وهو الانتصار الذي أعاد الهدوء للقلعة الخضراء.

وكان حسام حسن قد عاش فترة صعبة قبل مباراة اسوان الأخيرة، بعد تراجع نتائج الفريق، وغياب الانتصارات عن النادي السكندري، في 7 مباريات متتالية، لكن العودة للإسكندرية بنقاط مباراة اسوان دفعت العميد لفتح صفحة جديدة.

ويحاول حسام حسن استغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح بعض الأخطاء في الفريق، خاصة الارتباط الدفاعي والفرص الضائعة وهما العاملان اللذان يشغلان فكر العميد في الفترة الأخيرة.



حسام حسن في تدريبات الاتحاد السكندرى



حسام حسن في تدريبات الاتحاد السكندرى



حسام حسن في تدريبات الاتحاد السكندرى