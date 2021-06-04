شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات تنتظر المنتخب الأولمبي قبل حلم طوكيو .. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب المدير الفني لشباب الفراعنة، 4 تحديات قبل أولمبياد طوكيو، المقرر لها الشهر المقبل، حيث يشارك الفراعنة في مجموعة الموت مع كلا من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وأعلن وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين: حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير، والدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقي - عمار حمدي -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد، وفي الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوي، والهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.

وجاءت أبرز التحديات التي تنتظر المنتخب الأولمبي كالتالي:

غموض موقف الثلاثي الكبار

ما زال الغموض حاضرا حول هوية اللاعبين الثلاثة الكبار، فبعدما صبت الترشيحات حول محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ومحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، عدنا مرة أخرى لنقطة الصفر في ظل نحفظ الليفر على مشاركة الفرعون المصري في الأولمبياد لحاجته للراحة، وتمسك ألأهلي بالشناوي حال وصول الفريق لنهائي إفريقيا، بالإضافة إلى تحفظ بعض لاعبي المنتخب الأولمبي على فكرة الاستعانة بلاعبين فوق السن من الأساس.

عدم جاهزية بعض العناصر

شهدت القائمة التي أعلنها غريب ضم عناصر لم تشارك بكثرة في الفترة الأخيرة وبعضها لم يشارك مطلقا، مثل مصطفى شوبير، محمد عبد السلام، بيكهام، ناصر ماهر، وكذلك صلاح محسن، وهي أسماء لا يشك أحد في موهبتها وقدرتها على تمثيل المنتخب، لكن كان المعيار الحاكم لاختيارات شوقي غريب من البداية هو المشاركة، وبعض هذه الأسماء كانوا ضيوف شرف مع فرقهم في الفترة الأخيرة.

ضم مواهب مثيرة للجدل

لم تخل القائمة التي اختارها شوقي غريب لمباراتي جنوب أفريقيا هذا الشهر من أسماء مثيرة للجدل في الفترة الأخيرة، الحديث هنا عن ضم إمام عاشور الذي لا يلقى ترحيبا من قطاع عريض من الجماهير بسب سلوكياته في الفترة الأخيرة، كذلك رمضان صبحي الذي تراجع مستواه مؤخرا وأيضا لا يلقى ترحيبا جماهيريا، بالإضافة إلى مصطفى شوبير حارس المرمى الغائب تماما عن المشاركة.

صعوبة المجموعة النارية

أجمع المتابعون لقرعة الأولمبياد على صعوبة مجموعة منتخب مصر بجانب الأرجنتين وإسبانيا وإستراليا، والجميع أيضا رشح الأول والثاني للتأهل عن المجموعة، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لكتية شوقي غريب في الأولمبياد.

غريب كشف أن حلمه هو قيادة المنتخب الأولمبي للحصول على المركز الثالث في أولمبياد طوكيو، قائلا: "طالما نمتلك الطموح والإصرار سنصل لأبعد نقطة في الأولمبياد، لابد من متابعة كل الفرق المنافسة وطريقة لعبهم، أحلامي هي تحقيق إنجاز للكرة المصرية، والوصول على الأقل للمركز الثالث في الأولمبياد"