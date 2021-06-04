شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 / 6 / 2021، حيث شهدت القلعة الحمراء العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها مواصلة أفشة للتأهيل للتعافي من إصابة الكاحل وتعرض محمود كهربا لحادث سير بطريق تالساحل الشمالي.
أدى محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادى الأهلي جلسة تأهيل داخل حمام السباحة، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي لكاحل القدم.
ويؤدي أفشة التأهيل تحت إشراف محمود شكري أخصائي التأهيل بالأهلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج، بنتيجة 3/0 فى إطار نصف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ليتأهل إلى النهائى ، منتظرا الفائز من مواجهة الزمالك مع الصيد على صالة الأول بميت عقبة.
فيما تستضيف صالة الشرقية للدخان نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحدد له يوم 7 يونيو الجارى.
استغل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ودية الفريق الأحمر ضد مصر للتأمين أمس الخميس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 في منح الفرصة لمتابعة لاعبي 1999 قبل الإبقاء على بعض الأسماء منهم وتسريح أو تسويق البعض الأخر، في ظل دخول هذه المرحلة السنية فوق السن بالموسم الجديد.
ويفكر مسئولو اتحاد الكرة في الموسم الجديد في أن يكون هناك 5 لاعبين بقوائم أندية الدورى الممتاز من مواليد 2000، بحيث تضم القوائم فى الموسم الجديد 30 لاعباً و5 لاعبين أجانب بجانب 5 لاعبين مواليد 2000، وأوضح مسؤولو الجبلاية أن الأمر مازال محل دراسة وسيتم عرضه على الأندية قبل الموسم الجديد وقبل فتح القيد، بحيث يتم حسم الأمر بشكل رسمى.
خضع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لجلسلة علاجية بالليزر، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في كأس السوبر الأفريقي، الذي توج بها النادي الأهلي مؤخراً بعد الفوز على نهضة بوركان بطل الكونفدرالية بهدفين نظيفين.
ونشر أفشة صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال خضوعه للجلسة العلاجية.
حرص مسئولو الاهلى على الاطمئنان على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الذى تعرض لحادث سير تهشمت فيه سيارته صباح اليوم ، ومن جانبه طمأن كهربا مسئولى ناديه على صحته مؤكداً أنه بخير ولم يصاب بأى مكروه فيما تهشمت سيارته بفعل الحادث ،ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته وعلق "قدر الله وماشاء فعل ..الحمد لله على كل شئ".
ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة ، ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
طلب الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى من لاعبيه خلال فترة الاجازة ضرورة مشاهدة مباريات الترجى التونسى ومراقبة أداء لاعبيه ضمن المقاطع التى منحها لهم محللو الاداء بالفريق للوقوف على نقاط القوة والضعف لبطل تونس قبل ملاقاته يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
ومنح موسيماني الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة ، ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.
تعرض محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، لحادث سيارة، ونشر لاعب القلعة الحمراء صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته وعلق "قدر الله وماشاء فعل ..الحمد لله على كل شئ".
من جانبه، أكد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للنادي الأهلى، أن خلافه مع محمود عبد المنعم كهربا انتهى تماما بعد اعتذار اللاعب له وللاعبين، مضيفا أن كل اللاعبين لديهم فرصة المشاركة بشكل أساسى.