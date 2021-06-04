أخبار الأهلي اليوم الجمعة 4 / 6 / 2021

استغل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ودية الفريق الأحمر ضد مصر للتأمين أمس الخميس والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2 في منح الفرصة لمتابعة لاعبي 1999 قبل الإبقاء على بعض الأسماء منهم وتسريح أو تسويق البعض الأخر، في ظل دخول هذه المرحلة السنية فوق السن بالموسم الجديد.

ويفكر مسئولو اتحاد الكرة في الموسم الجديد في أن يكون هناك 5 لاعبين بقوائم أندية الدورى الممتاز من مواليد 2000، بحيث تضم القوائم فى الموسم الجديد 30 لاعباً و5 لاعبين أجانب بجانب 5 لاعبين مواليد 2000، وأوضح مسؤولو الجبلاية أن الأمر مازال محل دراسة وسيتم عرضه على الأندية قبل الموسم الجديد وقبل فتح القيد، بحيث يتم حسم الأمر بشكل رسمى.