شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام فخر الدين بن يوسف والصحراوي في تدريبات الإسماعيلي بعد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المران المسائي في السابعة مساء ضمن برنامج الاعداد للقاء غزل المحلة منتصف هذا الشهر بالأسبوع الـ26 بمسابقة الدورى المصرى.
أبرز لقطات المران جاءت كالتالي :
-مشاركة الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف ومروان صحراوى للتدريبات بعد الإجازة التي حصلا عليها.
– تدريبات منفردة للثلاثي محمد هاشم و مدحت فقوسة و مروان شوقي بالجري حول الملعب.
– تقسيم الفريق إلي مجموعتين وخوض تدريبات بدنية شاقة أعقبها تدريبات علي صناعة الفرص و إنهاء الهجمات علي المرمي.
-اختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب وسط اصرار من كل لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل الوصول لأعلى جاهزية.
-المران شهد حضور تامر موسى عضو مجلس الإدارة إضافة لعماد سليمان المشرف على الفريق.