شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام فخر الدين بن يوسف والصحراوي في تدريبات الإسماعيلي بعد الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المران المسائي في السابعة مساء ضمن برنامج الاعداد للقاء غزل المحلة منتصف هذا الشهر بالأسبوع الـ26 بمسابقة الدورى المصرى.

-مشاركة الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف ومروان صحراوى للتدريبات بعد الإجازة التي حصلا عليها.

أبرز لقطات المران جاءت كالتالي :

– تدريبات منفردة للثلاثي محمد هاشم و مدحت فقوسة و مروان شوقي بالجري حول الملعب.

– تقسيم الفريق إلي مجموعتين وخوض تدريبات بدنية شاقة أعقبها تدريبات علي صناعة الفرص و إنهاء الهجمات علي المرمي.

-اختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب وسط اصرار من كل لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل الوصول لأعلى جاهزية.

-المران شهد حضور تامر موسى عضو مجلس الإدارة إضافة لعماد سليمان المشرف على الفريق.