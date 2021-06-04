شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلي من سرعة استجابة "كاحل" أفشة للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على الجهاز الفني لفريق الأهلي بعد استجابة كاحل محمد مجدي أفشة للعلاج ، وسيره بشكل جيد في برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة جزء في الرباط الداخلي للكاحل.

ويتدرب أفشة في الجيم بشكل أفضل وباتت فرص لحاقه بمباراة فريقه ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي والمقرر إقامتها بملعب رادي في العاصمة التونسية يوم 19 يونيو الجاري.

وتعرض أفشة للإصابة في الكاحل خلال مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي، وهي المباراة التي فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين وتوج باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وخضع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لجلسلة علاجية بالليزر، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في كأس السوبر الأفريقي، الذي توج بها النادي الأهلي مؤخراً بعد الفوز على نهضة بوركان بطل الكونفدرالية بهدفين نظيفين.

ونشر أفشة صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال خضوعه للجلسة العلاجية.