شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن على رأس المرشحين لقيادة بيراميدز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، دائرة المرشحين بقوة لقيادة فريق بيراميدز، الموسم المقبل خلفا للأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وعلم الخليج 365 من مصدر في الجهاز الفني لزعيم الثغر، أن بيراميدز فاوض العميد حسام حسن، في الأيام الماضية، لكن الأخير أرجأ البت في العرض، في الوقت الحالي، بسب ارتباطه بعقد مع الاتحاد السكندري ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتعامل الجهاز الفني للاتحاد مع مفاوضات بيراميدز باحترافية كبيرة، كان في مقدمتها احترام التعاقد الجاري مع سيد البلد، الذي تربطهم بجماهيره وإدارته علاقة طيبة.

حسام حسن يحظى بثقة الإدارة بنادي الاتحاد السكندري، والتي حرصت على التفاوض معه في الفترة الأخيرة لتجديد عقده، لكن النتائج لم تمنح هذه الخطوة أولوية للطرفين في الفترة الأخيرة.

ويكثف مسئولو نادى بيراميدز، مؤخرا، جهودهم للبحث عن مدير فنى جديد لخلافة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدرب الحالى للفريق، والذى أصبح على مقربة من الرحيل بتوجيه إدارة النادى الشكر له، نظرًا لسوء الأداء والنتائج التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم، حيث لم ينجح المدير الفنى فى إظهار بصمته مع بيراميدز رغم إمتلاكه كافة مقومات النجاح.

واتفق العميد مع لاعبيه على فتح صفحة جديدة في فترة التوقف، واستغلال النشوة التي يعيشها النادي بعد الفوز الذي حققه زعيم الثغر على اسوان في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زهرة الجنوب أقصى صعيد مصر، وهو الانتصار الذي أعاد الهدوء للقلعة الخضراء.

وكان حسام حسن قد عاش فترة صعبة قبل مباراة اسوان الأخيرة، بعد تراجع نتائج الفريق، وغياب الانتصارات عن النادي السكندري، في 7 مباريات متتالية، لكن العودة للإسكندرية بنقاط مباراة اسوان دفعت العميد لفتح صفحة جديدة.