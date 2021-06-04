شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعود إلى القاهرة بعد قضاء إجازة قصيرة فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.

وسيقود كارتيرون تدريبات الفريق غدا والمقرر لها في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الحالي في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.

وفي الوقت نفسه، وصل البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، إلى القاهرة قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الاجازة التي حصل عليها.

واستقر الجهاز الفني لفريق الزمالك علي تطبيق برنامج تأهل بشكل تدريجي المستوى، حيث سيبدأ ببعض التدريبات البدنية الخفيفة ويتم زيادتها تدريجيا للوصول لاعلي معدل تأهيل قبل مواجهة اسوان.