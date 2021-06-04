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مهاجم الزمالك السابق يقترب من التشكيل الأساسى للبنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أقترب كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لفريق البنك الاهلى لنهاية الموسم من المشاركة في التشكيل الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة عقب الأداء الجيد التي ظهر عليه اللاعب في التدريبات و المباريات الودية.

ويحاول خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تجهيز اللاعب البعيد عن المشاركة فى المباريات بصفة أساسية منذ فترة ، والدفع به من خلال المباريات الودية وتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية وذلك لتجنب تكرارها في المباريات الرسمية .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وستقام المباراة على ملعب بتروسبورت يوم 16 من الشهر الجارى .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدل ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة . 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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