شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الزمالك السابق يقترب من التشكيل الأساسى للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لفريق البنك الاهلى لنهاية الموسم من المشاركة في التشكيل الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة عقب الأداء الجيد التي ظهر عليه اللاعب في التدريبات و المباريات الودية.

ويحاول خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي تجهيز اللاعب البعيد عن المشاركة فى المباريات بصفة أساسية منذ فترة ، والدفع به من خلال المباريات الودية وتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية وذلك لتجنب تكرارها في المباريات الرسمية .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وستقام المباراة على ملعب بتروسبورت يوم 16 من الشهر الجارى .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدل ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة .