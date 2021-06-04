شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجرى اختبارات انتقاء المواهب الشابة فى البحيرة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، عن إجراء اختبارات لاختيار المواهب الشابة، بمحافظة البحيرة، غدا السبت، حيث يقوم قطاع الناشئين بالزمالك بجولة فى جميع محافظات مصر من أجل انتقاء المواهب التى ستكون مستقبل الفرق البيضاء فى المستقبل.

أضاف يحيى أن هذه الاختبارات تأتي وفقا للسياسة الخاصة بقطاعات الكرة التي تم الاتفاق عليها مسبقا، بإجراء اختبارات بجميع محافظات مصر لاختيار أفضل العناصر للانضمام لقطاعات الناشئين المختلفة بنادي الزمالك.

وأوضح طارق يحيى أن الاختبارات ستجرى بملاعب مركز شباب مطوبس بالمحمودية.. مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التي كلفت باكتشاف المواهب في محافظة البحيرة تضم كلا من: هشام يكن مشرفا للجنة، وأسامة حسن وهشام إبراهيم ومحمد إبراهيم وأحمد زكريا “مدربين”، ومصطفى غراب مدربا للحراس، وباسم عطا مدير شئون اللاعبين، بالإضافة إلى سيد جاد عامل مهمات، ومحمد السيد استمارات ، وسيد دبور منسق للمحافظات.

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً إن الاختبارات في باقي المحافظات ستقام خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن اسم المحافظة وموعد إقامة الاختبار قبل انطلاقها عبر القنوات الإعلامية الرسمية للنادي.