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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 4 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، محمد صلاح والشناوى و حجازى ضمن أسماء اللاعبين العشرة الكبار فى القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو
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