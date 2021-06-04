شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق يعود لتدريبات بيراميدز الجماعية بعد شفاء الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد فاروق صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، فى تدريبات الكرة بعد شفاءه من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى لقاء أنيمبا النيجيرى بذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأنتهى فاروق من برنامج التأهيل الذى حدده الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز، حيث استجاب اللاعب للعلاج وعاد مع الفريق للتدريبات استعدادًا لمواجهة سموحة يوم 15 يونيو الجاري على ستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد الحصول على أجازة لعدة أيام، عقب العودة من نيجيريا بسبب تعرض العديد من أفراد البعثة للإصابة بفيرس كورونا.

ويخضع المصابين بفيروس كورونا فى نادى بيراميدز لمسحة طبيبة جديدة غدًا السبت، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى عادت أمس الخميس، بعد خضوع المجموعة الأولى لمسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.