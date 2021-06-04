شكرا لقرائتكم خبر عن عمر العربي يتأهل لنهائيات كأس العالم للجمباز الفني رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز إلى نهائيات كأس العالم للجمباز الفني التي تستضيفها مصر لأول مرة في تاريخ قارة إفريقيا باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 3 إلى 7 يونيو الجاري.

وحصل العربي على 13.400 نقطة احتل بهم المركز السادس في جهاز المتوازي ليتأهل للنهائيات رغم الإصابة التي تعرض لها.

وكان العربي قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني، واختل توازن اللاعب خلال استعراضه على جهاز المتوازي وأثناء نزوله عقب نهايته من حركته الفنية.

وخضع اللاعب للعديد من الفحوصات الطبية خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الإصابة، وموقفه من المشاركة في النهائي غدا السبت.

وكانت لاعبنا مصر زينة ابراهيم وماندي محجوب قد حققا إنجازًا كبيرا اليوم الجمعة بالتأهل الى نهائي كأس ألعالم.

ونجحت زينه إبراهيم في التأهل إلى نهائى كأس العالم للجمباز القاهرة 2021 على جهاز عارضة التوازن بعد احتلالها المركز الثانى فى التصفيات برصيد 12.700

بينما حققت ماندى محجوب المركز الثالث فى تصفيات جهاز الحركات الارضيه برصيد 12.450 نقطه وتتأهل الى نهائى كأس العالم للجمباز.

وتشارك اللاعبتان غدا السبت فى التصفيات النهائية لكأس العالم من أجل تحقيق ميدالية بعد المستوي المتميز الذي ظهر عليه لاعبات منتخب مصر

ويشارك في البطولة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 16 دولة من مختلف دول العالم، وتحظي البطولة باهتمام كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خصوصا أن البطولة تقام للمرة الأولي في قارة أفريقيا وتحت منظار الاتحاد الدولي للعبة.

وتشهد البطولة إجراءات احترازية صارمة، لحماية الوفود المشاركة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية.