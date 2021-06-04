شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي يقضي إجازته بالسنغال ويترقب العروض الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي والمعار إلى صفوف أنقرة جوجو التركي، في بلاده لقضاء عطلة نهاية الموسم، بعد انتهاء منافسات الدوري التركي وهبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية، لحين تحديد مصيره بشأن الفريق الذي سينتقل لصفوفه في الموسم المقبل.

وأبلغ اليو بادجي مسئولي الأهلي برغبته في البقاء في الملاعب الأوروبية وعدم العودة إلى مصر في الموسم القادم، لاسيما مع بقاء بيتسو موسيماني على رأس القيادة الفنية للأهلي، والذي رفض استمراره وطالب الإدارة الحمراء بتسويقه في بداية الموسم الحالي.

ويترقب بادجي وصول عروض رسمية من الأندية المهتمة بالتعاقد معه، لاسيما مع وجود اهتمام من أندية بلجيكية ويوناينة بالتعاقد معه، وكذلك نادي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ورفض أنقرة التركي تفعيل بند الشراء في عقد استعارة اليو بادجي، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية التركي، وصعوبة توفير المبلغ المطلوب للحصول على خدمات اللاعب السنغالي بشكل نهائي.