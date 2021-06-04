كارتيرون يعود إلى القاهرة.. ويقود تدريبات الزمالك السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم قادما من بلاده بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.

ومن المقرر أن يقود كاتيرون مران الزمالك، في السادسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم 17 يونيو الحالي في الجولة الـ 26 بدوري we المصري.

وفي سياق أخر، وصل البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال بالزمالك، إلى القاهرة قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الاجازة التي حصل عليها.

ويبدأ فريق الزمالك استعداداته لمواجهة أسوان بعد منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٥ أيام.

ويواجه الزمالك نظيره أسوان يوم ١٧ يونيو الحالي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٦ من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد ٥٥ نقطة وذلك بعد أن خاض ٢٥ جولة من عمر البطولة.