الاهلي يواجه الصيد في نهائي كاـس مصر للطائرة للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

سيلتقي الأهلي مع الصيد في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات بعد تأهل الفريقين الى المباراة النهائية من المسابقة.

وجاء تأهل الأهلي على حساب سبورتنج بعد التغلب عليه في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم في صالة الفريق السكندري بالاسكندرية بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وعلى الجانب الاخر، تأهل الصيد إلى المباراة النهائية لكأس مصر بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط في المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر الفريق الابيض في ميت عقبة.

وبذلك سيلتقي الأهلي مع الصيد في نهائي كاس مصر للطائرة يوم الاثنيين المقبل 7 يونيو الجاري.

بينما ستلتقي انسات سبورتنج مع الزمالك في مباراة تحديد المركز الثالث والتي ستقام يوم الاثنيين المقبل 7 يونيو الجاري.

ويعد الأهلي هو حامل لقب كأس مصر للكرة الطائرة بعد فوزه في النسخة الماضية على الصيد في المباراة النهائية للمسابقة.