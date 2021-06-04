تقرير.. هل يلجأ الأهلي لجنوب أفريقيا لتحقيق هدف موسيماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ تولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني القيادة الفنية للأهلي، خلفًا للسويسري رينيه فايلر، وبطل أفريقيا دائمًا ما يرتبط اسمه بالتعاقد مع نجوم فرق جنوب أفريقيا أو محترفيها في الخارج كان آخرهم صانع ألعاب فريق مونبيلييه الفرنسي كيجان دوللي والذي أصبح قريبًا من الرحيل عن النادي الفرنسي بعد نهاية عقده.

وما يزيد ارتباط الأهلي بالتعاقد مع لاعب أجنبي هو ما يحدث في المشهد الحالي داخل أروقة القلعة الحمراء بداية من عدم مشاركة المهاجم الكونغولي والتر بواليا بشكل كافي لقيادة هجوم الفريق خاصة مع تألق محمد شريف، وأيضًا رغبة اللاعب السنغالي المعار أليو بادجي في الرحيل واستكمال مسيرته في الاحتراف الأوروبية بعد تجربة قصيرة في الملاعب التركية مع فريق أنقرة جوتشو.

حلم موسيماني في تعزيز صفوف الأهلي الهجومية دائمًا ما يصطدم بالرفض أو بعدم الاتفاق المادي، لكن ورغم من ذلك إلا أن المشهد من المحتمل أن يتغير وهذا ما سوف نوضحه في التقرير التالي:

- الطريق الصعب:

في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتحديدًا في ولاية السويسري فايلر، حاولت إدارة الأهلي التعاقد مع الجناح الأوروجوياني جاستون سيرنيو لاعب فريق صنداونز إلا أن الصفقة لم تتم بسبب رغبة موسيماني المدير الفني لبطل جنوب أفريقيا في الإبقاء على اللاعب.

موسيماني بعد رحيله عن صنداونز وقيادة الأهلي هو من عاد لكي يطلب من الأهلي التعاقد مع سيرنيو، وبالفعل دخلت الإدارة الحمراء في مفاوضات رسمية مع النادي الجنوب أفريقي إلا أن المطالب المادية لإدارة صنداونز جعلت المفاوضات تعود لنقطة الصفر.

من جانبه، أعلن جاستون سيرنيو في أكثر من مناسبة عن رغبته في الانتقال للأهلي وهذا لم يخفيه اللاعب بعدما حصل على قميص بطل أفريقيا في مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية بالنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تصرف سيرنيو نفسه جعل من إدارة صنداونز ومدرب الفريق رولاني موكوينا يهاجموا اللاعب وبيتسو موسيماني، إلا أن اللاعب ما يزال لديه الرغبة في الانتقال للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر تعاقد الأهلي مع سيرينو أشبه بالطريق الصعب تحقيقه في ظل رغبة صنداونز في تكوين فريق قادر على المنافسات الأفريقية وتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتحديد بعد الحصول على اللقب القاري في وقت سابق وتحديدًا نسخة (2016) على حساب الزمالك.

هدف آخر من موسيماني يريده من صنداونز وهو المهاجم الهداف الناميبي بيتر شالولايل والذي يُعد من أهم أسلحة الفريق الملقب بـ"البرازيليين".

صاحب الـ27 عامًا في الموسم الماضي استطاع أن يُنهي الموسم (2019 - 2020) وهو هدفًا للدوري الجنوب أفريقي بـ16 هدفًا مناصفة مع جابادينهو مهانجو مهاجم أورلاندو بيراتس.

كما ينافس هداف صنداونز في الموسم الحالي على جائزة الهداف بعدما سجل 13 هدفًا حتى الآن، لكن رغبة موسيماني في التعاقد مع لاعبه السابق وجد تصريحًا مختلفًا من رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب أفريقي.

مدرب صنداونز خرج في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" قائلاً :"الحديث عن انتقال بيتر شالولايل إلى الأهلي لا يقال إلا في برامج كوميدية".

وأكمل: "ليس من السهل أن يرغب لاعب في الرحيل عن صنداونز لأننا ندفع رواتب كبيرة جدًا، ليس من السهل أن يضم أي نادِ لاعبًا من فريقنا".

- هدف سابق:

الساعات الماضية خرجت تقارير صحفية من جنوب أفريقيا، لتعلن عن وجود نية من نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في فتح باب المفاوضات لبيع هداف الفريق الصربي سمير نوركوفيتش.

وبحسب صحفية "soccerladuma" الجنوب أفريقية، فإن نادي كايزر تشيفز لم يتلق أي عروض رسمية بشأن بيع صاحب الـ29 عامًا إلا أن الهداف الصربي دخل اهتمامات عدة أندية لعل أبرزهم الأهلي والكويت الكويتي وأبها السعودي.

وأوضحت الصحيفة، أن نوركوفيتش يرغب في الرحيل عن كايزر تشيفز في الفترة المقبلة من أجل الحصول على عائد مادي أفضل، في المقابل لا يمانع النادي الجنوب أفريقي في بيع اللاعب بشرط الحصول على (30 مليون راند جنوب أفريقي) (ما يقرب من 2مليون دولار) (ما يقرب من 35 مليون جنيه مصري).

الأهلي ارتبط بالتعاقد مع سمير نوركوفيتش هداف فريق كايزر تشيفز بـ13 هدفًا في الموسم الماضي، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل أن يصدر النادي الجنوب أفريقيا بيانًا رسميًا يرفض فيه التخلي عن خدمات اللاعب بسبب منع النادي الجنوب أفريقي من إجراء أي صفقات بعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

- شراكة دوللي:

عندما كان موسيماني مديرًا فنيًا لصنداونز قاد النجم الجنوب أفريقي كيجان دوللي لاعب مونبيلييه الفرنسي الحالي، حيث استطاع الثنائي سويًا قيادة الفريق للوصول لمنصات التتويج الأفريقية.

هذه الشراكة قد تتكرر مرة أخرى لكن مع الأهلي بحسب ما جاء عبر صحيفة "thesouthafrican" الجنوب أفريقية، فإن بيتسو موسيماني طلب التعاقد معه دوللي.

الصحيفة الجنوب أفريقية ذكرت أن رغم وجود محاولات من الأهلي وصنداونز إلا أن دوللي يرغب في البقاء بأوروبا خلال الفترة المقبلة.

دوللي عانى من الإصابات خلال المواسم الأخيرة بحسب ما جاء عبر الصحيفة الجنوب أفريقية، حيث لم يشارك مع مونبلييه سوى في 64 مباراة فقط ليسجل هدفًا ويصنع ثلاثة أهداف حاسمة.