شاهد فيديو اهداف سوريا والمالديف في تصفيات كأس العالم 2022 «هاتريك للمواس»

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا والمالديف في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا الصين 2023، ضمن مباريات اليوم الجمعة 6-4-2021، والتي شهدت تسجيل محمود المواس الهاتريك.

فاز منتخب سوريا على نظيره جزر المالديف برباعية نظيفة، اليوم الجمعة، على ملعب الشارقة بالامارات، في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

وسجل أهداف منتخب سوريا، محمود المواس هاتريك في الدقائق (29 و45 و71)، وأياز عثمان في الدقيقة (33).

وبهذا الانتصار، رفع منتخب سوريا رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، ويتأهل بشكلٍ رسمي إلى كأس آسيا الصين 2023، وكذا للدور النهائي في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

في المقابل تجمد رصيد جزر المالديف عند النقطة السادسة في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة عن الثالث “منتخب الفلبين”، ويفصله 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب عمان، مع لعب المنتخبين مباراة أقل.

وانطلقت صافرة بداية مباراة سوريا وجزر المالديف في تصفيات كأس العالم 2022، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

وتقدم محمود المواس بالهدف الأول لصالح منتخب سوريا في الدقيقة (29) بعدما تابع تمريرة محمد الحلاق المتقنة من الجهة اليمنى لينقض على الكرة ويضعها في الشباك.

وتحصل المنتخب السوري على ضربة جزاء بعد تعرض الدالي لعرقلة من قبل المدافع أكرم عبدالغني، سجل منها أياز عثمان الهدف الثاني عند الدقيقة (34).

وجاء الهدف الثالث لمنتخب سوريا من ضربة جزاء أيضًا، احتسبت بعد لمس المدافع علي سموح للكرة بيده داخل منطقة الجزاء إثر تسديدة محمد عنز، ونفذها المواس بنجاح مسجلًا ثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة (45+2).

وظهر منتخب جزر المالديف بشكلٍ أفضل ففي الشوط الثاني، وسنحت له فرصة في الدقيقة (47) عندما انطلق المهاجم حمزة محمد في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء وسدد محاولة أبعدها الحارس إبراهيم عالمة إلى ركلة ركنية.

ولكن منتخب سوريا استعاد سريعًا زمام المبادرة، وكاد يسجل الهدف الرابع عبر تسديدة البديل يوسف محمد من خارج منطقة الجزاء ولكن العارضة تدخلت لتحرمه من التسجيل (59).

وأحرز محمود المواس الهاتريك والرابع لمنتخب سوريا عبر ضربة جزاء، احتسبت بعد تدخل المدافع علي سموح لإبعاد الكرة بتهور على البديل كامل حميشة، ونفذها المواس بنجاح في الدقيقة (72)، لتنتهي المباراة بفوز النسور على المالديف بنتيجة (4-0).

شاهد فيديو اهداف سوريا والمالديف في تصفيات كأس العالم 2022