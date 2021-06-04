رفض الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة جدولة مباراة الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر، رغم عدم انشغال الطرفين بمباريات في الدوري المحلي.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي إنه قرر تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة لوقت لاحق رفض تحديده أو الإشارة له، رغم أن أول مباراة قادمة لفريق مصر المقاصة أمام الاتحاد السكندري يوم 16 يونيو الجاري في الجولة 26 من الدوري المصري، وأول مباراة قادمة لفريق الزمالك ستكون أمام أسوان يوم 17 يونيو لحساب نفس الجولة.

وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر اليوم الجمعة 4 يونيو 2021 في الدور ربع النهائي من كأس مصر، بعد 8 أيام من تجاوز الزمالك لعقبة الإسماعيلي في الدور ثمن النهائي.

لماذا تم تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر 2021؟

تم تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر بناء على طلب الزمالك بسبب نشاط منتخبات شمال أفريقيا في يوم الفيفا هذا الشهر.

وتم استدعاء 4 لاعبين من صفوف الزمالك من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم في شمال أفريقيا خلال فترة التوقف الدولي مطلع شهر يونيو الحالي.

ويغيب الثنائي المغربي “حميد أحداد وأشرف بن شرقي” عن تدريبات الزمالك منذ بداية هذا الشهر بعدما حصلا على استدعاء رسمي من جانب منتخب المغرب الأول.

وبدأ معسكر منتخب المغرب يوم أمس الخميس 3 يونيو حتى يوم 11 من الشهر نفسه، وسيتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب غانا ومنتخب بوركينا فاسو.

وغاب حميد أحداد عن صفوف الزمالك في مباراة يوم الأحد الماضي أمام الجونة، والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

واُستدعي الثنائي التونسي في الزمالك “فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري” للتواجد في معسكر منتخب تونس بقرار رسمي من المدير الفني منذر الكبير.

ويخوض فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري 3 مباريات ودية مع منتخب تونس الأول في فترة التوقف الدولي ستكون أمام منتخبات الجزائر والكونجو الديمقراطية ومالي.

وشهدت تشكيلة منتخب تونس تواجد نجم الاهلي المصري العائد من إصابة طويلة “علي معلول”.